POL-PDNR: Radarkontrolle

Wissen (Sieg) (ots) - Im Tatzeitraum 24.03.2024, 21:00 Uhr bis 25.03.204, 13:00 Uhr wurde von einem abgestellten Pkw das hintere Kennzeichenschild AK-VB 35 entwendet. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug in der Ziegelstraße im Stadtgebiet von Wissen geparkt. Hinweise an die Polizeiwache Wissen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiwache Wissen PHK Frank Reifenrath Telefon: 02742-9350 Pressemeldungen ...

