Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Verkehrsunfallgeschehen mit glimpflichem Ausgang

Frankenthal (Pfalz) - A61 Gemarkung Worms (ots)

Gegen 14:12 Uhr am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Frankenthal mit dem Stichwort "Verkehrsunfall, mind. 3 Verletzte und LKW-Beteiligung" auf die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Worms alarmiert. Bereits ab dem Autobahnkreuz Frankenthal staute sich der Verkehr, so dass die Einsatzfahrzeuge bereits ab dort durch die - bis auf wenige Ausnahmen - gut gebildete Rettungsgasse fahren mussten. Da die Lage zu dem Verkehrsunfall zunächst unklar war und ein sicheres Vorankommen auf Grund einer engen Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Worms nicht gesichert war, wurde ebenfalls die Feuerwehr Worms verständigt. Die Einsatzstelle befand sich schließlich ca. 2km vor der Abfahrt Worms im Baustellenbereich. Insgesamt 6 Personenkraftwagen waren in das Unfallgeschehen involviert. Alle beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst, welcher mit mehreren bodengebundenen Rettungsmitteln, dem Rettungshubschrauber Christoph 5, sowie dem leitenden Notarzt vor Ort war, gesichtet. Diese bedurften jedoch keiner weiteren Versorgung bzw. Mitnahme in ein Krankenhaus.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen wurden - soweit erforderlich - Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und anschließend die Unfallstelle an die beiden Streifen der Polizeiautobahnstation Ruchheim übergeben.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 6 Fahrzeugen und 24 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell