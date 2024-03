POL-PDNR: Mofa-Fahrer verletzt

Buchholz, Industriepark Nord (ots) - Im Zeitraum vom 20.03.2024 - 25.03.2024 kam es im Industriepark Nord in Buchholz (Westerwald) zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Der oder die Täter hebelten im genannten Zeitraum eine Eingangstüre zur Halle auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per ...

