POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz - blauen VW Polo angefahren und geflüchtet (27.08.2024)

Stockach, Raithaslach (ots) - In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Haselstrauch" einzubrechen. Gegen kurz nach 1 Uhr gelangte der unbekannte Täter über eine außen gelegene Alutreppe an die Wohnungstür. Dort versuchte er die Tür ...

mehr