Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Beim Sprühen von Farbschmierereien beobachtet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.4.2024 beobachtete ein vorbeifahrender Anwohner gegen 1.40 Uhr wie zwei Personen einen Verteilerkasten an der Einmündung Auf dem Garrath/Bracht in Sendenhorst mit Farbe besprühten. Als das Duo feststellte, dass es entdeckt worden war, flüchtete es. Auf dem Verteilerkasten wurde das Vereinslogo eines benachbarten Fußballvereins gesprüht. Die gesuchten Tatverdächtigen sind etwa 1,80 Meter groß, schlank und trugen dunkle Kleidung. Einer der beiden hatte eine dunkle Basecap auf und eine weiße Sturmhaube. Dabei hatte das Duo eine Pappschablone. Wer kann Angaben zu den Gesuchten oder der Sachbeschädigung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell