POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter zündet Ölwanne und Mülltonne an (27.08.2024)

Trossingen (ots)

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter in der Brückenstraße und der Lichtbachstraße zwei Brände gelegt. Gegen 23.20 Uhr teilten Anwohner in der Brückenstraße eine brennende Ölwanne neben einer Garage eines Wohnhauses mit. Nach ersten Löschmaßnahmen durch die Polizei konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand schließlich zeitnah löschte, verhindert werden. Währenddessen erfolgte eine weitere Mitteilung über eine brennende Mülltonne auf Höhe der Lichtbachstraße 1, die jedoch nicht in der Nähe eines Gebäudes stand.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen 23 Uhr und Mitternacht Verdächtiges im Bereich der Brücken- und der Lichtbachstraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

