Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Beim Ladendiebstahl erwischt

Nicht von Erfolg gekrönt war der Ladendiebstahl eines 19-Jährigen am Donnerstagabend in einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz. Der Heranwachsende versteckte zwei Dosen Alkoholika in seiner Jacke. Beim Passieren der Kasse flog der Diebstahl auf, als ihm eine der Getränkedosen aus der Bekleidung glitt und er rasch das Weite suchte. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den jungen Mann wenig später stellen konnte. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrug - Senior gibt Kontodaten preis

Nachdem Anfang der Woche ein 77-jähriger Mann Opfer eines Betrugs wurde, warnt die Polizei erneut davor, persönliche Daten an Fremde preiszugeben. Nachdem er feststellen musste, dass Unbekannte offenbar Zugriff auf seinen Computer erlangt und diesen gesperrt hatten, meldeten sich angebliche Mitarbeiter eines Online-Verkaufsportals. Sie teilten ihm mit, dass sie das Problem lösen könnten. Der Senior gab, wie gefordert, unter anderem Bankdaten an die Anrufer heraus und bemerkte später, dass mehrere ungewünschte Abbuchungen von seinem Konto getätigt wurden. Er ließ sein Konto sperren und verständigte die Polizei, die nun wegen des Betrugs ermittelt.

Überlingen

Mann von Unbekannten attackiert und bedroht

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zwischen Überlingen und Owingen ereignet hat, ermittelt die Polizei Überlingen. Ein 30 Jahre alter Mann gibt an, dass er mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 31n in Richtung Stockach unterwegs war. Aufgrund der riskanten Verkehrssituation beim Spurwechsel eines Fiat-Lenkers, habe er die Hupe betätigt, woraufhin ihn die drei Insassen im Fiat aufforderten, die Ausfahrt bei Andelshofen herauszufahren. Bei der Aussprache im Bereich der Bushaltestelle Kogenbach sei er von seinen aggressiven Gegenübern bedroht und bei einer körperlichen Attacke leicht verletzt worden, bevor sie wieder einstiegen und davonfuhren. Die Männer waren in einem roten Fiat Ducato mit Anhänger unterwegs. Der 30-Jährige beschreibt die Angreifer als 175 bis 180 cm groß und breit gebaut. Der Fahrer hatte einen Vollbartansatz und trug ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck. Einer seiner Mitfahrer hatte einen dunklen Bart, Tattoos an den Armen und trug eine Basecap sowie einen Ehering. Der Dritte hatte kurze Haare und war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die auf die Verkehrssituation oder die Auseinandersetzung aufmerksam wurden sowie Personen, die Hinweise zum Wagen der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Nach Unfall davongefahren - Frau pustet 2,8 Promille

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der K 7772 zwischen Hödingen und Goldbach ermittelt die Polizei Überlingen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen eine 39-jährige Autofahrerin. Die Audi-Lenkerin soll in Fahrtrichtung Hödingen an einer Engstelle im Bereich der Einmündung zur Spetzgardschule einen entgegenkommenden Wagen touchiert und beim Rangieren zwei weitere Male mit diesem zusammengestoßen sein. Trotz des angerichteten Sachschadens in Höhe von mehreren tausend Euro fuhr sie davon. Der 60 Jahre alte Mercedes-Lenker notierte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den beschädigten Audi und die Unfallverursacherin am frühen Abend an. Weil eine Atemalkoholmessung bei der 39-Jährigen über 2,8 Promille anzeigte, musste sie in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Die Polizisten leiteten entsprechende Ermittlungen ein und beschlagnahmten den Führerschein der Frau.

Salem

Auto beschädigt

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr die Kofferraumklappe eines BMW zerkratzt, der im Bereich der Bahnhofstraße / Alte Neufracher Straße geparkt stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 an den Polizeiposten Salem zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell