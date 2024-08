Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Polizei bittet nach gefährlichem Überholmanöver um Hinweise

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwochmorgen auf der L 290 zwischen Eggartskirch und Rolgenmoos bittet das Polizeirevier Ravensburg um Hinweise. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi TT soll gegen 5.45 Uhr in Richtung Rolgenmoos mehrmals zum Überholen angesetzt haben, sodass ein Entgegenkommender eigenen Angaben zufolge nach rechts in das Bankett ausweichen und eine Vollbremsung einleiten musste. Verkehrsteilnehmer, die die Situation beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrer sowie dem Audi machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wangen im Allgäu

Nach tödlichem Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Zeugen des tödlichen Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr am Kreisverkehr Ravensburger Straße / Siemensstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5848795) sucht die Verkehrspolizei Kißlegg. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden, um den exakten Hergang rekonstruieren zu können.

Leutkirch im Allgäu

Zigarettenautomaten aufgeflext - Tatverdächtiger dank Zeugin festgenommen

Mehrere Personen, die in der Nacht auf Freitag gegen 1.45 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Grüntenstraße verdächtig zugange waren, hat eine Zeugin der Polizei gemeldet. Eine Polizeistreife rückte daraufhin aus und stellte fest, dass der Automat mit einer Flex angegangen sowie in der Nähe ein weiterer Automat aufgeflext wurde. Bei einer anschließenden Fahndung nach den Tatverdächtigen stießen die Beamten auf vier Personen, die davonrannten. Einen der Beteiligten, der eine Flex bei sich trug, konnten die Einsatzkräfte vorläufig festnehmen. Dabei setzten sie gegen den 19-Jährigen Pfefferspray ein. Die Ermittlungen zu den übrigen Flüchtigen dauern an. Gegen die augenscheinlich jungen Erwachsenen wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Ravensburg

Scheibe an Turnhalle beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag an der Turnhalle der Grundschule im Riempp-Weg eine Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ebersbach-Musbach

Fahrzeug übersehen - Unfall

Drei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der L 286 ereignet hat. Ein 69-jähriger VW-Fahrer war von Altshausen in Richtung Ebersbach unterwegs und übersah beim Abbiegen in Richtung Bad Saulgau-Hochberg den Toyota einer entgegenkommenden 63-Jährigen. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 69-Jährigen schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Wolfegg

Leichtkraftrad-Lenkerin bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde eine 17-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr in der Mühlenstraße. Die Jugendliche hatte zum Überholen einer langsam fahrenden 55-jährigen Fiat-Fahrerin angesetzt, als diese plötzlich nach links abbog. Dabei übersah die 55-Jährige die 17-Jährige, woraufhin es zur Kollision kam. Die Jugendliche stürzte und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 7.000 Euro beziffert.

Isny

Einbrecher unterwegs

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Wiesenzäunen" zu schaffen gemacht. Von einer offenstehenden angrenzenden Garage aus überwand der Unbekannte die Trennwand und entwendete ein gelb-grünes Pedelec des Herstellers Haibike, Typ XDURO. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads nehmen die Ermittler des Polizeipostens Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

