Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Seitenfenster an Pkw eingeschlagen

Eine eingeschlagene Seitenscheibe hat der Halter eines VW vorgefunden, als er am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in der Schubertstraße in seinen Wagen steigen wollte. Durch seine Tat hat der bislang unbekannte Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet, gestohlen wurde aus dem Fahrzeug offensichtlich nichts. Zeugen, die Hinweise zur Tat, die sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen ereignet hat, oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Ravensburg

Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt - Polizei bittet um Hinweise zu möglichem unfallbeteiligten Pedelec-Fahrer

Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt eine Radfahrerin bei einem Sturz am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Blumenweg. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei Ravensburg. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein derzeit unbekannter Pedelec-Fahrer in den Unfall involviert gewesen sein, der entgegen der Fahrbahn unterwegs war und wohl vor der 59-Jährigen von einem Gehweg auf die Straße fuhr. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls und Personen die Hinweise zu dem möglichen Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Der Pedelec-Fahrer soll eine schwarze kurze Hose getragen haben und auch darüber hinaus dunkel gekleidet sowie ohne Helm unterwegs gewesen sein. Er wird als etwa 25 Jahre alt beschrieben und soll eine kräftigere Statur haben. Nach dem Unfall fuhr der Radler in Richtung Andermannsberg davon.

Ravensburg

Pkw zerkratzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter an einem Pkw verursacht, der am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr in der Weinbergstraße geparkt war. Offensichtlich mutwillig zerkratzte der Unbekannte den Wagen am Fahrzeugheck, weshalb das Polizeirevier Ravensburg nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat. Hinweise zu der Tat nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wangen im Allgäu

Handyakku an Stromkasten in Öffentlichkeit geladen - Strafanzeige die Folge

Zu verlockend war offensichtlich ein offenstehender Stromkasten in der Straße "Brotlaube" für einen jungen Mann, dessen Handyakku zur Neige ging. Er schloss am Mittwochabend sein Mobiltelefon samt Ladekabel kurzerhand an dem Stromkasten an, was einem Zeugen merkwürdig vorkam. Er meldete den 25-Jährigen, der sich an dem Kasten zu schaffen gemacht hatte, der Polizei. Eine Anzeige wegen Entziehung elektrischer Energie ist die Folge. Der Stromkasten blieb unbeschädigt.

Isny im Allgäu

Unbekannte brechen in Goldschmiede ein

Mehrere Schmuckstücke haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Goldschmiede in der Espantorstraße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen. Die Täter schlugen in den frühen Morgenstunden das Sicherheitsglas des Geschäfts ein, nahmen das Diebesgut in noch unbekanntem Wert an sich und flüchteten. Ersten Zeugenangaben zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben, die beide von schlanker Statur sind. Beide trugen demnach schwarze Kleidung, einer der beiden soll einen orangenen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise zu der Tat und den Tatverdächtigen nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 auf, der Ermittlungen zu dem Fall eingeleitet hat.

Weingarten

Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken ist am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ein Unbekannter in der Ettishofer Straße gegen einen geparkten Renault gestoßen und hat an diesem einen Sachschaden von schätzungsweise rund 3.000 Euro verursacht. Weil der Unfallverursacher anschließend davonfuhr, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, ermittelt nun das Polizeirevier Weingarten wegen Unfallflucht. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell