Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Auf Gewinnversprechen hereingefallen

Auf eine Betrügerin, die sich am Telefon als Glücksfee ausgab, ist Anfang der Woche eine 66 Jahre alte Frau aus dem Bereich Langenargen hereingefallen. Die Anruferin verkündete ihr die frohe Botschaft, dass sie einen fünfstelligen Euro-Betrag in einer Lotterie gewonnen habe. Für die Auszahlung müsse die 66-Jährige nun lediglich Wertkarten kaufen und die Codes übermitteln, was die gutgläubige Frau daraufhin auch tat. In einem weiteren Telefonat bekam sie die Anweisung, erneut einen Betrag zu überweisen, da sich die Gewinnsumme nochmal erhöht habe. Erst als die vermeintliche Gewinnerin ihren Sohn darum bat, sie zur Bank zu fahren, flog der Schwindel auf. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs.

Überlingen

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr einen Pkw beschädigt, der unerlaubt am Straßenrand der Straße "Brünnensbach", unterhalb der dortigen Weinberge geparkt stand. Der Täter beschädigte das Reifenventil mit einem Schneidwerkzeug, sodass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Auch ein weiteres Fahrzeug versuchte der Unbekannte offenbar auf ähnliche Art und Weise zu beschädigen. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Bushaltestelle beschädigt

Unbekannte haben Anfang der Woche in der Bodenseestraße in Mimmenhausen ein Bushaltehäuschen beschädigt. Die Täter zerschlugen eine Scheibe der Verglasung und richteten dabei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Ein Zeuge bemerkte die zerbrochene Scheibe am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr. Die Tatzeit ist aktuell nicht näher bekannt. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Salem unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Frickingen

In Gegenverkehr geraten - Unfall

Ablenkung dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der L 200 zwischen Altheim und Hattenweiler ereignet hat. Eine 73 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Hattenweiler unterwegs, als sich ihren Angaben zufolge das an der Windschutzscheibe angebrachte Navigationsgerät löste. Beim Versuch, nach diesem zu greifen, geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in ein entgegenkommendes Wohnmobil. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 7.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung.

Heiligenberg

Radfahrer stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg entlang der L 207a zwischen Rickenreute und Illmensee wurden zwei Radfahrer schwer verletzt. Ein 83 Jahre alter Pedelec-Fahrer war in Richtung Illmensee unterwegs, als ihm eine größere Fahrradgruppe entgegenkam. Beim Ausweichen geriet der Senior nach rechts in den Grünstreifen und überschlug sich beim Gegenlenken. In der Folge prallte er in einen 78-Jährigen, der mit seinem Pedelec ebenfalls zu Sturz kam. Rettungsdienste brachten die Unfallbeteiligten in eine Klinik. Der Sachschaden fiel eher gering aus.

Uhldingen-Mühlhofen

Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Wegen drei Einbrüchen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Birnau-Maurach begangen wurden, ermittelt der Polizeiposten Meersburg und bittet um Hinweise. Der Unbekannte öffnete ein gekipptes Fenster eines Hotel-Restaurants und hebelte im Inneren einen Tresor auf. Nicht weit entfernt brach der maskierte Täter die Eingangstür der Rezeption eines Campingplatzes auf und öffnete auch dort einen Tresor. Zu einer Weinstube in der Straße Oberhof verschaffte er sich durch eine Eingangstüre gewaltsam Zutritt. An den Tatorten hatte es der Einbrecher offenbar auf Geld abgesehen und nahm bei seiner Diebestour insbesondere Tageseinnahmen und Trinkgeld mit. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die insbesondere zwischen Mitternacht und 6 Uhr in der Nähe der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

