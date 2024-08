Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Unfall beim Überholen

Auf der B 313 kam es am Donnerstag gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten glücklicherweise unverletzt blieben. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Bundesstraße von Meßkirch in Fahrtrichtung Sigmaringen. Nach dem Ortsbereich Engelswies setzte er zum Überholen zweier vor ihm fahrender Fahrzeuge an. Darunter befand sich auch ein 30-Jähriger, der mit seinem Kia an der Einmündung in Richtung Leibertingen nach links abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden 34-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro. Da der Kia nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Herbertingen

Mann bedroht Personen mit Messer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 24-Jähriger rechnen, der am Donnerstag gegen 23.45 Uhr am Bahnhof mehrere Personen mit einem Messer bedroht hat. Der junge Mann hatte zuvor in einem Zugabteil weitere Reisende angepöbelt und eine Frau bedrängt. Als zwei Zeugen darauf aufmerksam wurden, informierten sie den Lokführer, welcher gemeinsam mit dem Fahrdienstleiter den Mann an der nächsten Haltestelle in Herbertingen aus dem Zug begleitete. Dort machte der 24-Jährige jedoch Anstalten, den Zug wieder betreten zu wollen und schwang seine Bauchtasche herum, die einen 18-jährigen Zeugen am Kopf traf. Anschließend holte er ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und bedrohte damit den anderen 54-jährigen Zeugen sowie den Lokführer und flüchtete fußläufig. Weil der Lokführer seine Fahrt fortsetzen musste, nahm eine Polizeistreife den Sachverhalt im Bahnhof Mengen auf. Dort traf der 24-Jährige wenig später mit dem nächsten Zug ein, konnte vom Lokführer erkannt, festgehalten und der Polizei übergeben werden. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der augenscheinlich alkoholisierte 24-Jährige zunehmend aggressiv und unkooperativ. Da von weiteren Störungen auszugehen war, musste er die restliche Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und bittet insbesondere die Frau, die im Zug bedrängt wurde, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Mann zückt in Zug Messer - Festnahme

Zwei kleine Messer hat ein 30-Jähriger am Donnerstagabend in einem Zug zwischen Aulendorf und Sigmaringen gezückt und einen 26-Jährigen bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 30-Jährige den 26-Jährigen gegen 23 Uhr um Tabak gebeten und diesen auch überreicht bekommen. Als der Jüngere seinen Tabak zurückforderte, fuchtelte der Mann mit zwei kleineren Messern herum. Verständigte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen am Bahnhof Bad Saulgau im Zug fest, wobei dieser ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte und allem Anschein nach auch unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben dürfte. Der 30-Jährige wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht, wobei er immer wieder versuchte, nach den Polizisten und dem Personal zu spucken. Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.

