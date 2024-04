Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Bild-Infos

Download

Flußbach (ots)

Am Sonntag, 28.04.2024, war im Hohlweg in Flußbach, ein Mazda 626, abgestellt. Der Eigentümer war von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr abwesend. In dieser Zeit bohrte ein/e bisher unbekannte/r Täter/in vermutlich mittels Akkuschrauber einen Spiralbohrer in einen Reifen des Pkws. Glücklicherweise stellte der Geschädigte den steckenden Bohrer vor Fahrtantritt fest.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell