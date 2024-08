Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In Schmallenberg kam es zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Betrieb in Felbecke. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 entgegen. In Bestwig wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in Geschäftsräume im Bahnhofsbereich angezeigt. Die Feststellungen wurden durch den Geschädigten am Dienstagvormittag getroffen. Die Tatzeit kann nach jetzigem Ermittlungsstand durchaus schon länger zurückliegen. Die bislang unbekannten Täter schafften es nicht ins Innere des Objekts. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

