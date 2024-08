POL-HSK: Radfahrer tödlich verletzt

Sundern (ots) - Zwischen dem 23.08. gegen 16:00 Uhr und dem 26.08.2024 gegen 06:30 Uhr kam es in Sundern im Gewerbegebiet ,,Am Dümpel" zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwar zunächst Zutritt zu dem Gebäude, scheiterten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch an einer verriegelten Tür und brachen so ihr Vorhaben ab. Hinweise zur möglichen Tatbeute gibt es bislang ...

