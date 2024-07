Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen

Frankenthal (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wegen Raserei wurden durch den Geschwindigkeitskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste in der Mahlastraße Richtung Studernheim zwei verdeckte Kontrollen durchgeführt. Am 12.07.2024, zwischen 15.15 Uhr und 21.00 Uhr, wurden hierbei 1341 Fahrzeuge gemessen, hierbei wurden 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 77 km/h. Am 19.07.2024, zwischen 15.15 Uhr und 21.00 Uhr, wurde eine weitere Kontrolle durchgeführt. Hierbei wurden 1948 Fahrzeuge gemessen, es konnten 377 Verstöße festgestellt werden, darunter einer welcher mit einem Fahrverbot geahndet wird. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 95 km/h. Mit weiteren Kontrollen ist zu rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell