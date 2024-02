Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Audi beschädigt

Lingen (ots)

Am Freitag, gegen 17:25 Uhr, kam es im Kreisverkehr an der Waldstraße/Willy-Brandt-Ring zu einem Verkehrsunfall bei dem ein vermutlich silberner VW Touran gegen einen im Kreisverkehr befindlichen schwarzen Audi A3 gefahren ist. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der VW über die Waldstraße in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

