POL-EL: Spahnharrenstätte - Eine Person bei Unfall verletzt

Lingen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr kam es in der Straße "Am Alten Flugplatz" zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände. Auf dem Gelände drangen sie ebenfalls gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten Kupfer und Werkzeug. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

