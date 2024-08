Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrt missachtet (27.08.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, in der Robert-Bosch-Straße ereignet hat. Ein 66-jähriger Mann fuhr mit seinem VW-T-Cross vom Parkplatz eines Restaurants auf die Straße. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Opel einer 63-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall gab es nach Informationen der Polizei keine Verletzten.

