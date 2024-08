Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Hund - Zeugensuche (21.08.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Bereits am Mittwoch, den 21.08.2024 ist es gegen 07:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen Fahrradfahrer und einem Hund gekommen. Auf einem Verbindungsweg zwischen der Schopfelenstraße und dem Wohngebiet Melben kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Hund. Dabei stürzte der Radler, der keinen Helm trug und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen in eine Klinik. Der Hund verletzte sich durch den Unfall leicht an Kopf und Pfoten. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. Hierfür erbittet die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741 / 348790 Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell