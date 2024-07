POL-GÜ: Mehrere Trunkenheitsfahrten von Fahrradfahrern am vergangenem Wochenende im Landkreis Rostock festgestellt

Güstrow/ Bad Doberan (ots) - Am Wochenende kam es in der Gemeinde Am Salzhaff in den Ortsteilen Pepelow und Klein Strömkendorf zu Diebstählen von insgesamt acht Fahrrädern im Gesamtwert von etwa 23.600EUR. Im Zeitraum von Samstagabend 22:30 Uhr bis Sonntagmorgen 11:30 Uhr kam es an vier Tatorten zu den ...

mehr