Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe stehlen am Wochenende acht Fahrräder aus Ferienanlagen in der Gemeinde Am Salzhaff- über 20.000EUR Sachschaden

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am Wochenende kam es in der Gemeinde Am Salzhaff in den Ortsteilen Pepelow und Klein Strömkendorf zu Diebstählen von insgesamt acht Fahrrädern im Gesamtwert von etwa 23.600EUR. Im Zeitraum von Samstagabend 22:30 Uhr bis Sonntagmorgen 11:30 Uhr kam es an vier Tatorten zu den Diebstählen durch bislang unbekannte Täter. Bei den Örtlichkeiten handelte es sich stets um Ferien- bzw. Urlaubsanlagen. Dabei entwendeten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ein E-Bike und ein Mountainbike von einer Bungalowterrasse im Surferweg in Klein Strömkendorf sowie vier E-Bikes, ein weiteres Mountainbike als auch ein Damenfahrrad aus Anlagen im Seeweg in Pepelow. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt in allen Fällen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahles.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell