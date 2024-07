Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Dieb stiehlt Geldbörse während des Einkaufens und hebt im Nachgang Geld ab

Güstrow/ Gnoien (ots)

Am gestrigen Vormittag erhielt das Polizeirevier Teterow gegen 10:20 Uhr davon Kenntnis, dass es zu einem Diebstahl einer Geldbörse innerhalb eines Supermarktes in Gnoien gekommen sein soll. Nach eigenen Angaben war die 77-jährige Deutsche kurz zuvor gegen 09:15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Tessiner Straße einkaufen. Während des Einkaufens hing ihre Tasche samt Geldbörse über dem Einkaufswagengriff. Erst beim Bezahlen bemerkte die Frau dann, dass die Geldbörse fehlte. Nicht nur, dass somit die persönlichen Dokumente, EC-Karte und etwa 300EUR Bargeld fehlten- die bislang unbekannten Täter hoben im Nachgang bereits 1.000EUR vom Konto der 77-Jährigen ab, ehe sie dieses bei ihrem Geldinstitut sperren ließ. Die Kriminalpolizei in Teterow führt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet aufgrund dessen nochmals darauf zu achten, die PIN stets separat und auf keinen Fall zusammen mit der EC-Karte zu lagern. Weiterhin achten Sie u.a. beim Einkaufen darauf, dass Wertsachen möglichst körpernah getragen bzw. nicht unbeobachtet gelassen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell