Bad Dürrheim (ots) - Auf der Huberstraße ist es am Sonntag, im Zeitraum zwischen, 18 Uhr und 22 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein Unbekannter beschmierte einen geparkten roten Skoda Oktavia am Fenster der Beifahrertüre mit einer klebrigen Substanz. Geparkt war der Skoda auf einem ...

mehr