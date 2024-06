POL-BO: Zeugen nach Raub auf Supermarkt in Bochum gesucht

Bochum (ots) - Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Dienstag, 11. Juni, gegen 14.20 Uhr in Bochum an einem Unfall beteiligt war. Ein Autofahrer (64, aus Bochum) beabsichtigte, von der Straße Bulksmühle nach rechts in die Poststraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der nach Zeugenaussagen den linken Gehweg der Poststraße befuhr. Der Radfahrer stürzte. Nachdem er ...

