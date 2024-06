POL-BO: Unfallflucht in Innenstadt: Rollerfahrer (48) leicht verletzt

Witten (ots) - Die Alkoholfahrt einer 33-jährigen Radfahrerin am Dienstagabend, 11. Juni, in Witten endete in einem Alleinunfall. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 20 Uhr fuhr eine 33-jährige Frau aus Wetter mit ihrem Fahrrad im Bereich Bergerstraße/Gasstraße in einen Kreisverkehr ein. Dort verlor sie ...

