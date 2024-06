POL-BO: Eine Schwerverletzte nach Abbiegeunfall in Witten-Bommern

Bochum (ots) - Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Bochum-Gerthe am Montagabend, 10. Juni, fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Tätern und sucht Zeugen. Kurz vor Ladenschluss, gegen 21.45 Uhr, betraten zwei maskierte Männer das Geschäft an der Lothringer Straße 32 und begaben sich zum Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Messers ...

