POL-FR: Verkehrsunfall -Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Am Freitagnachmittag, 23.02.2024, gegen 14:35 Uhr, kam es in Emmendingen auf der B3, Höhe Am Elzdamm / Am Sportfeld, Fahrtrichtung Teningen, zu einem Verkehrsunfall, zwischen einem Lkw und einem Pkw. Unfallursächlich scheint der Fahrstreifenwechsel von einem der beiden Fahrzeuge zu sein.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro und am Lkw ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen, unter der Tel: 07641 582-0, zu melden.

