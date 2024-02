Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

- Wutöschingen

Am Abend des 23.02.2024 gegen 22.35 Uhr kam es an der Kreuzung zwischen der Degernauer Straße und der Erzinger Straße in Wutöschingen zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW, welcher aus Richtung Erzingen kam, bog nach links in die Degernauer Straße ab und schnitt dabei die Fahrspur eines Fahrradfahrers. Der 59-jährige Radfahrer stürzte bei dem Versuch auszuweichen und verletzte sich leicht. Der Fahrer des PKW hielt zunächst an und entfernte sich kurz darauf beschleunigt in Richtung Hauptstraße. Dabei schaltete dieser das Licht seines Fahrzeuges aus.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten konnten oder denen der flüchtende PKW auffiel, werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Waldshut (07751 8316531) zu melden.

Stand: 04.00 Uhr

