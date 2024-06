POL-BO: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Bochum: Polizei fahndet nach zwei Tätern

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 9. Juni, in Witten wurden zwei Radfahrer leicht verletzt. Eine Autofahrerin (70, aus Dortmund) wollte gegen 11.40 Uhr vom Parkplatz eines Restaurants an der Herbeder Straße 148 nach links Richtung Innenstadt abbiegen. Zeitgleich war eine fünfköpfige Gruppe Rennradfahrer auf der Herbeder Straße Richtung Herbede ...

