Polizei Düsseldorf

POL-D: Versuchter Raub in der Altstadt - Trio überfällt 59-Jährigen - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 18. März 2024, 22.45 Uhr

Opfer eines versuchten Raubes wurde gestern Abend ein 59-jähriger Düsseldorfer in der Altstadt. Unbekannte hatten versucht in seine Umhängetasche zu greifen. Zuvor war der Mann geschlagen worden. Die drei Täter flüchteten unerkannt ohne Beute.

Zur Tatzeit war der Mann nach der Arbeit auf dem Heimweg, als ihn am "Bolker Stern" (Bolkerstraße / Hunsrückenstraße) drei Männer "umzingelten". Plötzlich schlug ihm einer der Männer ins Gesicht, während der zweite versuchte, in die Umhängetasche zu greifen. Offensichtlich war die Tasche so gut verschlossen, dass die Täter nicht an die Geldbörse oder das Handy gelangen konnten. Daraufhin ließen die Männer von ihm ab und flüchteten. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Der erste Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er trug eine rote Jacke. Der zweite Mann war kleiner und jünger. Er war schlank und trug eine gelbe Jacke. Der dritte Täter trug eine schwarze Jacke.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

