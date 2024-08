POL-EL: Nordhorn - Skoda beschädigt

Uelsen (ots) - Am Freitag in der Zeit von 12:55 Uhr bis 13:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Supermarktes "Combi" an der Itterbecker Straße in Uelsen, das Heck eines dort geparkten schwarzen Ford Kuga beschädigt. Es konnte gelber Fremdlack festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

