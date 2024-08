Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Versuchter Raub

Salzbergen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in Salzbergen an der Bahnhofstraße zu einem versuchten Raub. Dabei forderte ein bislang unbekannter, dunkel gekleideter, maskierter Täter im Bereich des Hintereinganges einer Bäckerei unter Vorhalten eines Messers von einem 33-jährigen Mitarbeiter die Herrausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter konnte in den Hintereingang flüchten. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

