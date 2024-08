Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Twist (ots)

In der Zeit von Montag, 19.08.2024, bis Mittwoch, 21.08.2024, sprühten unbekannte Täter u. a. ein Hakenkreuz in weißer Farbe auf die Pflasterung des Parkplatzes eines Blumengeschäfts in der Kirchstraße. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum genauen Zeitpunkt der Tat machen können. Hinweise werden direkt beim Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 0591-87444 erbeten. /hue

