Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Hecke durch Gasbrenner in Brand geraten - Schäden am Wohnhaus

Bad Bentheim (ots)

Gestern gegen 16:15 Uhr kam es in der Emil-Nolde-Straße zu einem Brand einer Hecke. Ein 54-Jähriger hatte mit einem Gasbrenner hantiert, wodurch vermutlich die Hecke des Nachbargrundstückes in Brand geriet. Durch die Hitzeentwicklung entstand zudem ein Sachschaden am Wohnhaus, dessen Höhe noch nicht feststeht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Bentheim konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden.

