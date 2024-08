POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Heute um 00:45 Uhr kam es in der Schüttorfer Straße zu einem Diebstahl an einem Umspannwerk. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu dem Grundstück und entwendeten dort etwa 150 Meter Starkstromkabel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns ...

