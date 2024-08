POL-EL: Lingen - Starkstromkabel an Umspannwerk gestohlen

Schüttorf (ots) - Bereits am 18.08.2024 kam es in der Zeit von 0 Uhr bis 5:30 Uhr auf dem Parkplatz der Diskothek an der Niedersachsenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack eines abgestellten Audi A5. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina ...

