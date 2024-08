POL-EL: Gölenkamp - Einbruch in Lagerhalle

Schüttorf (ots) - Am 9. August entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr das am K+K-Markt an der Färberstraße in Schüttorf abgestellte rot/schwarze Mountainbike des Herstellers "Bulls", sowie das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 - 77 66 00 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

