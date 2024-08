Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raub - Fahndung mit Phantombild - bitte kreisweit veröffentlichen

Vlotho (ots)

(jd) Ende Juli klingelten an einem Freitagabend (26.7.), gegen 19.15 Uhr zwei männliche Personen an der Haustür einer Frau aus der Straße Am Wassergraben. Die Männer gaben sich als angebliche Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens aus. Durch Vorspielen falscher Tatsachen, unter anderem durch Vorzeigen eines angeblichen Ausweises zur Legitimation, gelang es ihnen, nach anfänglicher Skepsis der Frau in das Haus zu gelangen. Plötzlich und unvermittelt griffen sie die Frau an, die verletzt zu Boden ging. Durch laute Hilferufe wurden Nachhbarn auf die Situation aufmerksam und die Unbekannten verließen fluchtartig das Haus.

Durch die aufmerksamen Nachbarn konnte ein verdächtiges Fahrzeug mit Wilhelmshavener Zulassung festgestellt werden. Durch Polizeibeamte der Polizeiwache Wilhelmshaven wurde noch in der darauffolgenden Nacht eine Überprüfung der Halteranschrift durchgeführt. Hierbei konnte ein 24-jähriger aus Wilhelmshaven vorläufig festgenommen werden.

Da die Ermittlungen nach dem zweiten Tatverdächtigen noch andauern, wird nun mit Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld ein Phantombild des bisher Unbekannten veröffentlicht. Es ist abrufbar im Fahndungsprotal NRW unter

https://polizei.nrw/fahndung/143096

Der Gesuchte ist etwa 170-180cm groß und schlank. Er hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild und trug zum Tatzeitpunkt eine gelbe Warnweste. Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt.

Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell