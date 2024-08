Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Wohnung- Unbekannte geben sich als Bauarbeiter aus-

Herford (ots)

(sls) Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Fidelenstraße meldete sich am Donnerstagnachmittag (16.8.) bei der Polizei Herford und teilte mit, Opfer von einem Diebstahl geworden zu sein. Der 78-jähriger Senior befand sich gegen 14.15 Uhr in seiner Wohnung, als zwei bislang unbekannte männliche Personen an der Haustür klingelten. Die Unbekannten gaben sich als Angestellte einer Baufirma aus, die die angeblich die Wasserqualität überprüfen müssen.

Der Senior ließ die beiden Männer ins die Wohnung und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gelang es den Unbekannten, die Bewohner im Badezimmer abzulenken. Während der Unterhaltung mit einem der Täter, gelang es dem zweiten Tatverdächtigen sich in der Wohnung umzuschauen und eine Umhängetasche mitzunehmen. Als dem Geschädigten die Situation komisch vorkam und er das Badezimmer verlassen wollte, flüchteten beide Männer aus der Wohnung. Hierbei ließen sie die entwendete Tasche im Treppenhaus zurück.

Einer der Männer wird beschrieben mit ca. 45-50 Jahre alt und ca. 180cm groß. Er trug zur Tatzeit eine dunklen Overall und eine Cappy. Die zweite Person konnte durch den Senior nur mit einer hellbraunen Jacke beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die beiden Männer aufgefallen sind und Angaben dazu machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

