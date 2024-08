Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW kracht vor Hauswand- Fußgängerin getroffen

Kirchlengern (ots)

(sls) Auf der Lübbecker Straße in Kirchlengern kam es am frühen Donnerstagmorgen (15.8.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Fußgängerin aus Kirchlengern schwer verletzt wurde. Nach bisheriger Auswertung der Spurenlage befuhr ein 60-jähriger KIA-Fahrer gegen 09.34 Uhr die Lübbecker Straße aus Richtung Elsestraße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer aus Kirchlengern kurz nach der Einmündung an der Else nach rechts von Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er eine 76-jährige Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg der Lübbecker Straße befand. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und wurden im Kopf- und Hüftbereich schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf beschädigte der KIA noch eine hölzernes Straßenschild bevor die Fahrt vor der Hauswand der Nummer 26 endete. Der KIA-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Herforder Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, das gesundheitliche Probleme zum Unfall geführt haben. Der Sachschaden wird auf ca. 6.300 Euro geschätzt.

