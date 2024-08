Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes prallt gegen geparkten Kia - Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Gegen 7.05 Uhr ereignete sich gestern (14.8.) am Stiftskamp ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Herforder fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Schumannstraße. Kurz vor der Einmündung eines dortigen Zugangswegs zu mehreren Wohnhäusern zog er das Lenkrad plötzlich und unvermittelt nach rechts und prallte dort gegen einen am Straßenrand geparkten Kia. Aufgrund des starken Aufpralls überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Unfallzeugen informierten den Rettungsdienst. Der leicht verletzte 22-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Mercedes und Kia, der einem 34-jährigen Herforder gehört, beträgt rund 13.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell