POL-HF: Unbekannter demoliert Lkw samt Anhänger - Zeugen gesucht

Spenge (ots) - (jd) Eine 49-jährige Frau aus Kirchlengern befand sich am vergangenen Freitag (9.8.), gegen 15.50 Uhr in einem Geschäft in der Langen Straße. Als sie sich nach Kleidung umsehen wollte, legte sie kurz ihre Geldbörse auf einem Tisch ab und stellte wenige Momente später fest, dass das Portemonnaie entwendet wurde. In unmittelbarer Nähe hielt sich eine weitere Kundin auf, die etwa 50 bis 60 Jahre alt ist, ...

