Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Unbekannte gehen zwei Herforder gewaltsam an

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (11.8.) gingen zwei Herforder, im Alter von 38 und 40 Jahren, nach dem Besuch einer Diskothek gegen 4.15 Uhr zu Fuß in Richtung Innenstadt. In der Steinstraße kam ihnen eine Gruppe, bestehend aus rund zehn Personen, entgegen, die die beiden Herforder unvermittelt zunächst verbal anging. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine Streitigkeit. Kurz darauf schlugen und traten die etwa 18 bis 22 Jahre alten Männer auf den 38- und den 40-Jährigen ein. Auch als beide längst am Boden lagen, ließen die Unbekannten zunächst nicht von ihnen ab. Wenig später flüchteten die Unbekannten, die teils über ein europäisches und teils über ein südeuropäisches Erscheinungsbild verfügen, zu Fuß in Richtung Deichtorwall und in Richtung Bahnhof. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief. Die beiden Herforder wurden verletzt und durch hinzugerufene Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, unter Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell