POL-EL: Esterwegen - Schmuck gestohlen

Emsbüren (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind bislang unbekannte Täter in insgesamt drei Kindergärten in Emsbüren eingebrochen. Zwischen 18 und 6.30 Uhr verschafften sich die Täter jeweils gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Kindergartens an der Fliederstraße, an der Straße Ziegeleidamm sowie an der Straße Dunkernpättken. Sie durchsuchten diverse Schränke und Regale und entwendeten Bargeld. ...

