POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - In den vergangenen sieben Monaten kam es viermalig zu einer Sachbeschädigung an einem Privathaus in der Drivordener Straße in Schüttorf. Hierbei wurde ein mit Lackfarbe befülltes Schraubglas gegen die Hausfassade des Privathauses geworfen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Bad Bentheim (05922/77660-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

