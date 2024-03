Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisender ohne Fahrschein leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und wird gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 25. März 2023 wurde die Bundespolizei in Halle (Saale) gegen 06:30 Uhr durch Mitarbeiter der Bahn über einen Reisenden in einem Intercityexpress auf der Strecke Berlin - Halle (Saale) informiert, welcher keinen erforderlichen Fahrschein nachweisen konnte. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Halle (Saale) stand eine Streife der Bundespolizei am Bahnsteig 6 bereit und übernahm den 35-Jährigen. Der eritreische Staatsbürger konnte sich nicht ausweisen und wurde daher für die Personalienfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seiner Person leistete der Mann massiv Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahme. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Letztendlich konnte seine Identität geklärt werden. Der Abgleich der Daten im Fahndungssystem der Polizei ergab zum einen, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Zum anderen ersuchte die Staatsanwaltschaft Hamburg aufgrund von eigenen Ermittlungen, ebenfalls wegen Leistungserschleichungen, nach der aktuellen Adresse des Mannes. Die Behörde wurde entsprechend informiert. Den Gesuchten erwarten zudem neue Strafanzeigen wegen der aktuell begangenen Leistungserschleichungen sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

