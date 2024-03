Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte werfen Gegenstand von Brücke und treffen Frontscheibe eines durchfahrenden Zuges

Coswig (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 23. März 2024 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei fernmündlich darüber, dass in Coswig um 05:05 Uhr ein Gegenstand von einer Brücke auf einen darunter durchfahrenden Güterzug geworfen wurde. Der Gegenstand prallte auf die Frontscheibe der Lok auf, hinter der sich der Triebfahrzeugführer befand. Glücklicherweise wurde nur die äußere Scheibe durchschlagen und der Gegenstand, bei dem es sich um eine Flasche handeln könnte, schlug nicht ins Führerhaus ein. Der Lokführer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Der Zug, welcher zum Zeitpunkt der Tat mit 100 Stundenkilometern unterwegs war, setzte seine Fahrt Richtung Lutherstadt Wittenberg fort ohne eine Gefahrenbremsung einleiten zu müssen und hielt am dortigen Bahnhof betriebsbedingt. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei verlegte sofort zum angegebenen Tatort und fahndete im Nahbereich nach den Tätern. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstützte hierbei. Leider konnten die Täter noch nicht ermittelt werden. Die Bundespolizei hat ein entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Unterstützung der Bevölkerung: Wer hat am 23. März zwischen 04:45 - 05:15 Uhr Personen oder Fahrzeuge auf der Brücke in der Geschwister-Scholl-Straße in Coswig gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell