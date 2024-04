Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Automaten aufgebrochen

Papenburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen haben zwei Täter gegen 4.20 Uhr mehrere Snackautomaten Am Fahnenweg in Papenburg aufgebrochen. Dazu fuhren sie mit einem Pkw gegen die Automaten und beschädigten diese erheblich. Anschließend entwendeten sie unter anderem E-Zigaretten aus den Automaten. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, flohen die beiden 17- und 18-jährigen Täter zunächst, konnten jedoch kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Gegen die beiden Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden an den Automaten beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

