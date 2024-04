Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Hirschhorn (ots)

Am Montag (08.04.) wurde im Bereich des Berliner Döner in der Bahnhofstraße in Neckarsteinach ein dort geparkter schwarzer Audi A 4 Kombi angefahren. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18:00 und 19:00 Uhr. Nach ersten Ermittlungen kollidierte ein Pkw beim Ausfahren aus einem Parkplatz des Imbisses mit dem geparkten Audi. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, konnte einen Hinweis auf einen weißen Mercedes Benz C-Klasse mit Heidelberger Kennzeichen geben. Beim Fahrer soll es sich um einen Mann zwischen 20-30 Jahren mit Glatze gehandelt haben. Der unfallflüchtige Fahrer hinterließ einen Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hirschhorn unter der Tel.Nr.: 06272/93050 in Verbindung zu setzen.

