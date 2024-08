Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Frau entwendet Geldbörse in Bekleidungsgeschäft

Spenge (ots)

(jd) Eine 49-jährige Frau aus Kirchlengern befand sich am vergangenen Freitag (9.8.), gegen 15.50 Uhr in einem Geschäft in der Langen Straße. Als sie sich nach Kleidung umsehen wollte, legte sie kurz ihre Geldbörse auf einem Tisch ab und stellte wenige Momente später fest, dass das Portemonnaie entwendet wurde. In unmittelbarer Nähe hielt sich eine weitere Kundin auf, die etwa 50 bis 60 Jahre alt ist, graue Haare hat und zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Oberteil mit schwarzer Strickjacke, eine blaue Jeans und helle Schuhe trug. Diese ging zunächst zu dem Tisch, dann in eine Umkleidekabine und verließ dann zügig das Geschäft. In der Geldbörse befand sich, neben persönlichen Ausweisdokumenten und Bankkarten, eine dreistellige Summe Bargeld. Die weitere Auswertung des Materials aus den Überwachungskameras des Geschäfts dauert noch an. Die Polizei Herford bittet weitere Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

